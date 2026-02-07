Haberler

Hatay'da Şiddetli Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ani sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına ve vatandaşların araçlarında mahsur kalmasına yol açtı. Belediye ekipleri, mahsur kalanları kurtardı, bazı evler ve ağıllar da su altında kaldı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak sele neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı.

İlçede aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yusuf Önal Camisi'nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı. Çamaltı Mahallesi'nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi. Ayrıca aynı mahallede Mehmet Palta'ya ait ağılı su bastı, çok sayıda küçük baş hayvan sel sularına kapıldı. Bölgede ekiplerin çalışması dev am ediyor.

