Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü - Haberler

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Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Yaya geçidinde otomobil çarpan liseli Berra, öldü

SAMSUN'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı lise son sınıf öğrencisi Berra Yelken (18), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı lise son sınıf öğrencisi Berra Yelken (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen lise son sınıf öğrencisi Berra Yelken'e, B.B. idaresindeki 55 AGE 378 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yelken, ihbarla gelen sağlık ekibin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Berra Yelken, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü de sorgusu için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Otomobil, Yelken, Canik, Kaza, Güncel, Haberler

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