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Yavru Ayı, Sokak Köpekleri Tarafından Kovalandı

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Rize'nin Pazar ilçesinde çay fabrikası bahçesine giren yavru ayının sokak köpekleri tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde çay fabrikası bahçesine giren yavru ayının sokak köpekleri tarafından kovalandığı anlar, güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasında meydana geldi. Ormandan gelen yavru ayı, koşarak fabrikanın bahçesine girdi. Sokak köpeklerinin kovaladığı yavru ayı ormana doğru kaçıp gözden kayboldu. Yaşananlar ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yavru ayının fabrikanın bahçesine kadar girdiği ve sokak köpeklerinin ayıyı kovalama anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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