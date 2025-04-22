Yatağan'da Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunması hedeflenen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi'ne ait olan Yeşilbağcılar belediye hizmet binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla büyükşehir belediyesine tahsis edilerek, kapsamlı bir sosyal hizmet merkezine dönüştürüldü.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan dezavantajlı gruplara yönelik merkezde, "Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi", "Engelli Nakil", "Kırsaldaki Çınarlar", "Sosyal Hizmet Atölyesi", "Ergoterapi Merkezi" ve "Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi" gibi alanlarda hizmet verilmesi amaçlanıyor.

"Bu kenti eşitlikle, şefkatle ve umutla inşa ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin ilçeye kazandırılmasında verdiği destek ve iş birliği için Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a teşekkür etti.

Açılışını gerçekleştirdikleri merkezin, tamamen insana yapılmış bir yatırım olduğuna dikkati çeken Aras, "Biz belediyeciliği tam da böyle tanımlıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını gözeten, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı." ifadelerini kullandı.

Aras, Muğla'nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet sunduklarını kaydetti.:

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da ortak aklın ürünü olan büyükşehir-küçükşehir ayrımı gözetmeksizin yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Günay, hayata geçirilen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezinin, sadece bir bina değil vicdanın, şefkatin ve insan sevgisinin vücut bulmuş hali olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarımızın sosyalleşeceği bir merkezimiz oldu"

Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezlerinden faydalanan engelli ailelerini temsilen konuşan Nuran Bato ise çocuklarının sosyalleşeceği bir merkeze kavuştuklarını, bu hizmete ulaşabilmenin kendileri için çok önemli ifade etti.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu da kısa mola merkezlerinin önemine değinerek, bu hizmetlerden faydalanmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Açılış törenine CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.