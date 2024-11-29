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Yaşlı Destek Merkezi, 7 Yılda 25 Bin Haneye Ulaşarak Hizmet Verdi

Yaşlı Destek Merkezi, 7 Yılda 25 Bin Haneye Ulaşarak Hizmet Verdi
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Büyükşehir Belediyesi'nin YADES, 2017'den bu yana 25 bin haneye ulaşarak yaşlıların evlerini temizliyor ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde 12 hanede hizmet verilirken, yaşlıların memnuniyeti ön planda.

Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADES) ile 7 yılda 25 bin haneye ulaşarak, yaşlıların evlerini temizliyor, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı YADES, 2017'den beri "ulu çınarların" hizmetinde olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin hanede hizmet veren ekipler, 7 bin haneye kişisel bakım, 18 bin haneye ise temizlik hizmeti sundu.

Evde sosyal destek ve bakım hizmetleri ile günde 12 hanede yaşlıların yaşam alanları temizleniyor, kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor, berber ve kuaför hizmeti sağlanıyor.

Hizmetten faydalanan yaşlılar memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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