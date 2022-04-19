YAŞLI ADAMIN PATPATIN KASASINDAN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde jandarmanın uygulaması sırasında durdurduğu tarım aracı patpatın kasasındaki yaşlı adam, ayağa kalktı. Patpatın aniden hareket etmesiyle yaşlı adam yere düşerken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Patpat olarak adlandırılan tarım araçlarına yönelik uygulama yapan jandarma ekipleri, kasasında yolcu taşıyan patpat sürücüsünü durdurdu. Patpatın durması ile kasadaki yaşlı adam ayağa kalkarken, jandarmanın sürücüye aracı ileri almasını söylemesinin ardından hareket eden patpatın kasasındaki yaşlı adam yere düştü. Yardıma koşan jandarma ekiplerine, yaşlı adam herhangi bir sıkıntısının olmadığını söyledi. Patpatın işlemlerinin yapılmasının ardından şahıslar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel