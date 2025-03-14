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Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Tv;'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Hergun bir kurumun mal varliklarina el konuluyor, safak baskinlariyla uyaniyoruz, belediyeler terörist calistiriyor is adamlari devlet düşmanı kendi ic islerimizden daha çok Suriye'nin yeniden inşaasi icin uğraşıyoruz, muhalefet örgüt sanatçılar militan reisi sevmeyen kafir aga biz nereye düştük böyle

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Adamı böyle bükürler işte

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Böylelerine kim olursa olsun acımayın hukukun gereğini yapın milletin hakkını savunun.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

acuna uyduruk bir dava,bunlara el koyma

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Haber YorumlarıBen Kemal:

cahilce ülke yönetiyorlar. bırak kim isterse oynasın kumarını. sırf kumar oynamak için onca zahmete katlanıp yurtdışına gitmek zorunda kalıyoruz. üstelik buradan dövizi alıp yurtdışına götürmek zorunda kalıyoruz. dünyada kumar turizmi denen bir şey var, bi çok ülke bununla ayakta duruyor. buna karşı çıkmak matbaanın icadına karşı çıkmak gibi.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Emekli ikramiyeleri çıktı böyle devam…

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

az önce Flash Tv'yi açtım, halay çekiyordular..

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Haber YorumlarıGokhan Ozcan:

Papara on yıllardır bahise aracılık ediyor? Bu nasıl adalet?

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ama ne hikmetse kimse GS'ye dokun(a)muyor ??

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Haber YorumlarıA. Erol:

el koyma ve tasfiye işi hızlı olmalı

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