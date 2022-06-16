Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı Osmaniye'de daha yaşanılabilir bir gelecek için yeşilin korunabilmesi ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alandan 500 kilo cam şişe ve çöp toplandı.

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı

OSMANİYE - Osmaniye'de daha yaşanılabilir bir gelecek için yeşilin korunabilmesi ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alandan 500 kilo cam şişe ve çöp toplandı.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde belediye ile Türk Kızılay Osmaniye Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 'Daha yeşil gelecek için Osmaniye Belediyesi ve Türk Kızılayı el ele' sloganıyla ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Kent genelinde yeşilin korunması ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Zorkun Yayla yolu ormanlık alandan yaklaşık 500 kilo cam şişe, pet şişe, metal kutu ve çöp toplandı.

Etkinliğe Osmaniye Belediyesi ekipleri, Türk Kızılay Osmaniye Şubesi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title