Yangına uykusunda yakalanan çocuğu mahalleli kurtarıldı - Haberler

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Yangına uykusunda yakalanan çocuğu mahalleli kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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SAMSUN'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ailesinin olmadığı sırada uyurken yakalanan ve dumandan etkilenen H.K. (12), mahalleli Mert Murat Keskin tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı.

SAMSUN'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına ailesinin olmadığı sırada uyurken yakalanan ve dumandan etkilenen H.K. (12), mahalleli Mert Murat Keskin tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, sabah saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. H.K. yangına ailesinin olmadığı sırada uyurken yakalandı. Dumandan etkilenen H.K.'yi kurtarmak için mahalleli Mert Murat Keskin, daire kapısını kırarak eve girdi. Keskin, dumandan etkilenen H.K.'yi kurtardı. H.K., tedavisi için ambulansla hastaneye götürülürken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. O anları anlatan Mert Murat Keskin, "Kapıyı kırarak içeri girdim. Çocuk uyuyordu, uyku halindeydi. Elektrik kontağını kapattım, priz ve fişlerden ateş çıkıyordu. Binadan çıkarken de kapıları kıra kıra indim. Başka kimse varsa eğer kurtarmak için. Çok şükür en azından çocuğun durumu şu an iyi. Büyük geçmiş olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

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