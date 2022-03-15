Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı - Murat Sözeri - Güncel
 - Güncelleme:
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

MERSİN'de Halil İbrahim Sarı (92), yalnız yaşadığı evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

GÜLNAR, MERSİN (DHA) - MERSİN'de Halil İbrahim Sarı (92), yalnız yaşadığı evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Gülnar ilçesi Arıkuyusu Mahallesi Tefekaltı mevkisinde Halil İbrahim Sarı'nın yalnız yaşadığı tek katlı kagir evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Eve giren ekipler, Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Sarı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası Gülnar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Evin kullanılmaz hale geldiği yangının yapılan ilk incelemede sobadan kaynaklandığı tespit edildi.


Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

Halil İbrahim Sarı, Yangın, Gülnar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title