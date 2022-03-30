Yahşihan'da domates kurutma tesisi kurulacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ve özel bir firma tarafından domates kurutma tesisi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve firma sahibi Ali Osman Saydam, mahalle ve köyleri gezerek tesisin tanıtımını yapıyor.

Türkyılmaz, ilçedeki bir kıraathanede yapılan tanıtım toplantısında, üretken belediyecilik yolunda tarımda devamlılığı sağlamak adına çiftçilerin tarlalarını atıl durumdan çıkarıp, kazanç elde etmeleri ve vatandaşlara istihdam alanı yaratmak amacıyla çalışma yapacaklarını belirtti.

Tesisin kurulmasının ardından kurutulacak domateslerin 9 ülkeye ihraç edileceğini anlatan Türkyılmaz, "İnşallah görevde olduğumuz hiçbir dönem topraklarımızı boş bırakmayacağız. Geçen senelerde çörek otu ekmiştik. Bu yıl domates ekeceğiz. Amacımız kıymetli topraklarımızın en ufak karışını dahi ölü bırakmamak." ifadelerini kullandı.

Saydam da çiftçilerin istedikleri kadar bölgeye ekim yapabileceklerini ve domateslerin mutlaka salçalık olması gerektiğini aktardı.

Çiftçilere ziraat mühendisi desteği de sağlanacağını aktaran Saydam, ihracatın yanı sıra kurutulan domateslerin 6 bin haneye 100'er gram paketler şekilde dağıtılacağını da kaydetti.