Yağmur ve kar suları, büyük bölümü kuruyan Patnos Barajı'na yaradı

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde içme suyu ile tarımsal sulamada kullanılan ve geçen sene büyük bölümü kuruyan baraj, ilkbaharda suyla doldu.

Geçen yıl yağışların az olması, kuraklık ve buharlaşma gibi sebeplerden dolayı ilçenin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Patnos Barajı, sonbahara doğru kuruma noktasına geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine, kuraklık ve çeşitli etkenlerden dolayı geçen yıl barajda suyun ciddi oranda çekildiğini söyledi.

Kuraklığın baraj, göl ve akarsuları olumsuz etkilediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Geçen yıl çok kurak geçti. Kuraklıkla beraber barajların yeterince beslenememesi, suyun tarımsal sulama ve içmede düzensiz kullanılması nedeniyle su seviyesi düşmektedir. Geçen sene Patnos Barajı'nda su seviyesi yüzde 11'lere kadar düşmüştü. Hem yağışların az olması hem de özellikle içme suyunun ve tarımsal sulamanın düzensiz bir şekilde kullanılması barajın çekilmesine neden olmuştu. Bu yıl kar yağışları çok ciddi şekilde gerçekleşti. Özellikle barajların su seviyesinin yükselmesinde kar yağışlı geçen yıllar çok etkili olmaktadır. Kar yer altına inerek büyük ölçüde yeraltı sularını beslemektedir."

Gevi Deresi'nin debisi de yükseldi

Kaya, kentte son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiğini belirterek, ilkbaharda havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının yeraltı sularını besleyip barajın dolmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Barajın üzerinde bulunduğu Gevi Deresi'nin de geçen yıl kuruduğunu, bu yıl yağışlarla debisinin yükseldiğini anlatan Kaya, "Mayıs ayında yağışların artması barajda su seviyesini artırdı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Patnos Barajı'nda su seviyesinin yüzde 60'ın üzerine çıktığını görebiliyoruz. Bu sevindirici bir durum. Bundan sonraki yağışlar da su seviyesini artırır. Gerek kar ve gerekse yağmurlarla beslenen barajın su seviyesinin çekilip kuruyacak dereceye gelmemesi için sulama ve içme suyu kullanımının düzenli bir şekilde yapılması gerekir." dedi.

"İnsanların bilinçli olması ve su israfı yapmamaları gerekir"

Mayıs ayındaki yağışlarla barajdaki doluluk oranının yüzde 75 seviyelerine çıkmasının beklendiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Orta Asya'da bulunan Aral Gölü, dünyada yanlış tarımsal sulama nedeniyle su çekilmesinin en iyi örneği. Aral Gölü'nü örnek aldığımızda tarım alanlarını sulamak amacıyla borular döşediler ve bugün Aral Gölü neredeyse fonksiyonunu yitirdi. Belirli bir süre sonra da baraj gölleri fonksiyonlarını yitirme seviyesine geliyorlar. Patnos Barajı'ndan içme suyu amaçlı faydalanan Patnos Belediyesinin ve tarımsal sulama amaçlı faydalanan çiftçilerin belirli bir ölçü dahilinde burayı kullanmaları gerekir. Aksi takdirde geçen yılki yüzde 10'lar seviyesine yine düşebilir. İnsanların bu konuda bilinçli olması ve su israfı yapmamaları gerekir."

Yöre sakinlerinden Turan Söylemez de geçen yıl kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve bu yıl yağışların hem baraj hem de tarımsal alanlara yaradığını anlattı.