Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı - Haberler

AFYONKARAHİSAR'da geçen yıl su seviyesi önemli ölçüde azalan Eber Gölü, bu yılki yağışlarla canlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber Gölü'ndeki su seviyesinin geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu belirterek, bu oranın korunması gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde yer alan Eber Gölü, birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındırıyor. Tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber'de vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle geçen yıllarda su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Sıcaklıklara bağlı buharlaşma da artınca gölün yaklaşık yüzde 80'i kurudu. Bu yıl kış mevsimindeki yağışlar Eber Gölü'ne can suyu oldu.

Daha önce göle geldiklerinde 2- 2,5 kilometre yürüyüşten sonra su birikintisine gelebildiklerini belirten Prof. Dr. Erişmiş, "İklim bize böyle bir şans tanıdı. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskiden göl çok dar alandaydı, gelip buradan görmek gerekiyordu, 2- 2,5 kilometre yürüyüp ancak su birikintisine ulaşabiliyorduk, şimdi bu oran daha artmış durumda" diye konuştu.