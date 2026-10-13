Wuppertal'in simgesi Schwebebahn 125 yıllık geçmişiyle günlük yaşamda yer tutuyor.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Wuppertal kentinin simgesi Schwebebahn (asma tren) 125 yıllık geçmişiyle kentin günlük yaşamında önemli bir yer tutmayı sürdürüyor.

Kentin simgesi haline gelen ve Wupper Nehri üzerinde uzanan Schwebebahn, 125 yıllık geçmişiyle dünyanın en dikkat çekici toplu taşıma sistemleri arasında yer alıyor.

Wuppertal'de 1901'de yolcu taşımacılığına başlayan asma tren sistemi, kentin mimarisi ve ulaşım kültürüyle özdeşleşirken, her gün binlerce kişiyi taşıyor.

Wupper Nehri ve kentteki güzergah boyunca uzanan çelik konstrüksiyon üzerinde hareket eden trenler, yerden metrelerce yüksekte seyrederek yolcularına farklı bir ulaşım deneyimi sunuyor.

Yaklaşık 13 kilometrelik hatta hizmet veren ve 20 istasyondan oluşan sistem, Wuppertal'in farklı bölgelerini birbirine bağlıyor. Güzergahın büyük bölümü Wupper Nehri üzerinde uzanırken, bazı kesimlerde trenler kara üzerindeki hatlardan ilerliyor.

19. yüzyılın sonunda geliştirilen proje

Schwebebahn'ın hikayesi, sanayileşmenin hız kazandığı ve kent içi ulaşım ihtiyacının arttığı 19. yüzyılın sonlarına uzanıyor.

Mühendis Eugen Langen tarafından geliştirilen asma demir yolu sistemi, dönemin ulaşım sorunlarına yenilikçi bir çözüm olarak tasarlandı.

İnşaat çalışmalarının ardından sistem, 1 Mart 1901'de resmi olarak yolcu taşımacılığına başladı.

Vagonları rayların altına asılı biçimde hareket eden trenler, Schwebebahn'ı geleneksel trenlerden ayırıyor.

Çelik taşıyıcılar ve yükseltilmiş hat sayesinde nehir vadisi boyunca ilerleyen sistem, zaman içinde Wuppertal'in en tanınan simgelerinden biri haline geldi.

Hem ulaşım aracı hem kentin simgesi

Schwebebahn, tarihi ve teknik özelliklerinin yanı sıra Wuppertal'de yaşayanlar için günlük ulaşımın önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Modern araçlarla hizmet veren sistem, kent sakinlerinin işe ve okula ulaşımında kullanılırken, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Trenlerin nehir üzerindeki hareketi, özellikle fotoğraf ve video çekimleri için kente özgü görüntüler oluşturuyor.

Schwebebahn'ın 125. yılı dolayısıyla 2026 boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA