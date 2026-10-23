Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

WFP, Ebola'nın 8. eyalete yayıldığı KDC'de 6 ayda 115 milyon dolara ihtiyaç duyuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WFP KDC Direktörü David Stevenson, Ebola salgınının 8. eyalete yayıldığını ve WFP'nin gelecek 6 ayda 115 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Stevenson'a göre salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına alma önlemlerini baltalamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Direktörü David Stevenson, ülkedeki Ebola salgınının sekizinci eyalette görüldüğünü bildirerek, "Salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına almak için gereken önlemleri baltalamaya devam ediyor." dedi.

Stevenson, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de Ebola salgını ile karşı karşıya kalan aileler için virüsten korunmanın, çocuklarını besleyebilme imkanlarını kaybetmek anlamına gelebileceğine işaret eden Stevenson, Ebola salgınının 8'inci eyalette de görüldüğünü ve halihazırda büyük bir baskı altında olan topluluklara ulaştığını söyledi.

Stevenson, "Salgın yayıldıkça açlık, hastalığı kontrol altına almak için gereken önlemleri baltalamaya devam ediyor." dedi.

Ebola ile mücadele eden ekiplerin çalışmalarının ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı, ailelerin sürekli yerinden edildiği, geçim kaynaklarının yok olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı bir ortamda gerçekleştiğine değinen Stevenson, gıda yardımının, hastaların tedavi sürecini desteklemek için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Stevenson, "Ebola salgını, hizmetlerin kısıtlı olduğu, insani ihtiyaçların çok derinleştiği, açlık, çatışma ve yerinden edilme gibi sorunların hastalığı kontrol altına almayı daha da güçleştirdiği topluluklara ulaşıyor. Bu nedenle gıda yardımı, sağlık müdahalesinin ayrılmaz bir parçası." diye konuştu.

WFP'nin, 60 tedavi ve izolasyon merkezinde 744 binden fazla sıcak yemek sağladığını kaydeden Stevenson, hastaların ailelerine 3 bin metrik tondan fazla gıda dağıtarak tedavi, izolasyon ve iyileşme süreçlerinde hastalara ve hanelere destek olduklarını vurguladı.

Stevenson, "6 aylık planımız, hastaların ve şüpheli vakaların yarım milyondan fazla yakını için kuru gıda yardımlarını kapsıyor. WFP gelecek 6 ayda sıcak yemek ve kuru gıda yardımları için gereken 79 milyon dolar dahil toplam 115 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın 8 eyalete yayıldı

KDC'de mayıs ortasında ilan edilen salgında en az 9 bin 400 vaka ve 4 bin 500'den fazla ölüm kaydedildi. Yetkililerin pazar günü paylaştığı verilere göre salgın, ülke tarihindeki en ölümcül Ebola salgını oldu.

Ülkenin kuzeyinde 8'inci eyalete ulaşan virüs, komşu ülkelere de yayıldı. Uganda hastalıktan arındığını açıklarken, Kenya'da pazar günü itibarıyla 8 vaka kayıtlara geçti.

Salgına, nadir görülen Bundibugyo virüsü neden oluyor. Bu virüse karşı onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.

Nüfus hareketleri, silahlı grupların şiddeti, halkın sağlık ekiplerine duyduğu güvensizlik ve çalışanların kötü koşulları salgının yayılmasını hızlandıran etkenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım

Dev operasyon! 467 hesap bloke edildi, milyonluk mal varlığına el konuldu

Dev operasyon! 467 hesap ve milyonluk mal varlığına el konuldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası