VOLKSWAGEN'İN YATIRIMDAN VAZGEÇTİĞİ FİDANLIK ARAZİ İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİLER

ALMAN otomotiv firması Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırım için fabrikanın kurulması planlanan ve sonra vazgeçilen 4 bin dönümlük arazi içindeki 1009 dekarlık Manisa Muradiye Orman Fidanlığı arazisinin, 'sanayi bölgesi değil tarım toprağı olarak korunması' amacıyla açılan dava kapsamında yapılan keşif sonrası çevreciler yürütmenin durdurulmasını istedi.

Alman otomotiv firması Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırım için fabrikanın kurulması planlanan 4 bin dönümlük arazideki 1009 dekarlık Manisa Muradiye Orman Fidanlığı mahkemelik oldu. Volkswagen'in vazgeçtiği yatırımın ardından arazi yatırımcılarını beklerken, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği, fidanlığın Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) devredilmesine karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliği'nin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dava açtı. Kasım 2021'de Manisa 2'nci İdare Mahkemesi'ne açılan 2 ayrı dava sonucunda, mahkeme geçen 11 Mart'ta söz konusu alanda keşif yapılmasına karar verdi. Dernek üyeleri, keşfin ardından rapor beklenilen alanda yürütmenin durdurulmasını ve akabinde iptal kararlarının verilmesi bekliyor.

Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği Üyesi ve emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun, alanın sanayi olması halinde çevre kirliliğinin artacağını ileri sürerek, Fidanlık, 1'inci sınıf tarım arazisi olup, burası 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla 'Büyük Ova Koruma Alanı' kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla tarım arazisi olduğundan korunması gerekmektedir. Yer Seçimi Komisyonu'nun burasını genişleme alanı olarak seçmesi doğru olmadığı gibi hukuka da uygun değildir. Burasının sanayi bölgesi olarak seçilmesi için, alternatif alan bulunmaması, il valisinin başkanlığında oluşturulan toprak koruma kurulunun uygun görmesi ve toprak koruma projelerine uyulması kaydıdır. Fakat Manisa'da buraya alternatif yerler mevcuttur. Dolayısıyla alınan olurlar da hukuka uygun değildir. Toprak koruma kurulu kararı da hatalıdır. Üstün kamu yararı da burasının sanayi bölgesi olmasını değil, tarım toprağı olarak korunmasını gerektirmektedir. Ayrıca fidanlık, Gediz Nehri'ne çok yakındır. Burasının sanayi olması, çevre kirliliğini artıracaktır. Açtığımız davada, öncelikle yürütmenin durdurulmasını ve akabinde iptal kararlarının verilmesini istiyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN KARŞIYIZ'

Sanayiye karşı olmadıklarını, çevre kirliliğine karşı olduklarını kaydeden Ertosun, İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Manisa Valiliği'ne karşı, 2'nci olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na karşı dava açtık. Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bu davalara taraf oldu. Davaların keşfi 11 Mart günü yapıldı. Biz bu davalarda toprak koruma kurulunun aldığı kararın iptalini, buranın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na verilmesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Manisa OSB'ye tahsisinin iptali için dava açtık. Yürütmenin durdurulmasını bekliyoruz. Davanın sonunda iptal kararı verilirse orman fidanlığı kalacak. Tarım topraklarının yok edilmesine sadece Manisa için değil, Türkiye için karşıyız diye konuştu.