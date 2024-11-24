Vize Kaymakamı Kemal Balaban Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Evrenli köyünde Aile Sağlığı Merkezi ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret etti, köy muhtarı ile görüşerek çalışmaları değerlendirdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp emekli öğretmenler için etkinlik düzenledi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünü ziyaret etti.
Aile Sağlığı Merkezi'ni ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret eden Balaban, köyde yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulundu.
Balaban, köy muhtarı Serkan Karabulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.
Belediye Başkanı Özalp, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya geldi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.
Özalp, konuşmasında, 24 KasımÖğretmenler Günü'nü kutladı.
Her bir öğretmenin geleceğin inşasında önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Özalp, "Emekleri ve fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel değerlerini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.