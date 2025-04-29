Vize'de Anaokulu Temel Atma Töreni Yapıldı

Vize ilçesinde okul inşaatının temel atma töreni yapıldı.

Hayırsever Mustafa ve Hüseyin Adıgüzel'in katkılarıyla yaptırılan Hatice- İsmail Adıgüzel Anaokulunun inşaat çalışmalarında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını söyledi.

Kentte eğitim alanında yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, hayırseverlere de katkılarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da, Türkiye'nin artık her alanda dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Törende Vize Kaymakamı Kemal Balaban ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okul binasının temeli atıldı.