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Vietnam'da 2 bin 700 kedi çaldıkları şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı

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Vietnam'ın Ho Chi Minh Şehri'nde polis, yaklaşık 2 bin 700 kediyi yenilmek üzere çalıp sattıkları şüphesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, bir gecede 4 ila 10 kedi yakalayan tedarikçilerle işbirliği yaptıklarını ve yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp sattıklarını itiraf etti.

Vietnam'da kedileri çalıp sattıklarından şüphelenilen 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh Şehri'nde polis, şehir genelinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 2 bin 700 kediyi yenilmek üzere çalıp satan bir çetenin üyesi oldukları şüphesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, söz konusu 12 kişinin daha önce hırsızlık suçlamasıyla soruşturulduğunu aktardı.

Olayı soruşturan dedektifler, çetenin elebaşı olduğundan şüphelenilen kişinin çalınan kedileri satın aldığını, bunları şehrin kuzeyindeki bir tesiste tuttuğunu ve et olarak satmak üzere yeniden pazarladığını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan bu kişinin yerleşim bölgelerinde dolaşarak kedi yakalayan tedarikçilerle işbirliği yaptığını tespit eden dedektifler, bu kişilerin bir gecede 4 ila 10 kedi yakaladığını kaydetti.

Soruşturma raporlarına göre şüpheliler, dedektiflere yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp sattıklarını itiraf etti.

Vietnam yasalarına göre köpekler ve kediler, özel mülkiyet olarak kabul ediliyor ve bunların çalınması hırsızlık suçu olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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