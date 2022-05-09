Video: Shanghai'da Pandeminin Ortasında Çeltik Dikimi Yapılıyor
Xinhua - Güncel
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Shanghai'ın Songjiang bölgesinde yer alan Maogang Kasabası'ndaki çiftçiler başka bir yerde yetiştirilen çeltik fidelerini tarlalara dikerken görülüyor.
Shanghai'ın Songjiang bölgesinde yer alan Maogang Kasabası'ndaki çiftçiler başka bir yerde yetiştirilen çeltik fidelerini tarlalara dikerken görülüyor.
LİANG RONG, Maogang Kasabası Tarım ve Kırsal Hizmetler Merkezi Müdür Yardımcısı:
"Fideleri 4 Nisan'da yetiştirdik ve naklederek yeni yerlerine dikmeye 5 Mayıs'ta başladık. Hasadın 5 Eylül civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."
Nüfusu 25 milyonu aşan megakent, Kovid-19 enfeksiyonlarının canlanmasıyla birlikte kapalı yönetim uygulamasına geçmişti.
Kentteki yeni vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte giderek daha fazla sektör faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.
Xinhua / Güncel