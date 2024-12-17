Vezirköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Gençlik Caddesi'nde meydana gelirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 06 FN 4957 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi'nde Alper Taşçı'nın kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel