Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

AA - Marcos Salgado - Güncel
 - Güncelleme:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun yürüyüş pankartlarla yürümesi Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun konuşması yapması Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun dans etmesi KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grubun yürüyüş pankartlarla yürümesi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun konuşması yapması

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun dans etmesi KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, burada bir konuşma yaptı.

AA / Marcos Salgado - Güncel

Nicolas Maduro, cumhurbaşkanı, Venezuela, 1 Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title