Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
AA - Marcos Salgado - Güncel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun yürüyüş pankartlarla yürümesi Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun konuşması yapması Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun dans etmesi KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Toplanan grubun yürüyüş pankartlarla yürümesi
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun konuşması yapması
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun dans etmesi KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, burada bir konuşma yaptı.
AA / Marcos Salgado - Güncel