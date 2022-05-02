Venezuela'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Toplanan grubun yürüyüş pankartlarla yürümesi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun konuşması yapması

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun dans etmesi KARAKAS - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, burada bir konuşma yaptı.