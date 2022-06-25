Son dakika gündem: Varank: "Sıkıntıların farkındayız, gidermek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz"
AA - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ORDU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ORDU - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ordu'da "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.(2)
AA / Güncel