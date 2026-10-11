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Van Saray'da toprağa gizlenen 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

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Van Saray'da toprağa gizlenen 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi
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Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde jandarmanın operasyonunda toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yamanyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramanın ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Yamanyurt Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, toprağa gizlenmiş 22 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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