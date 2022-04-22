Van Gölü'nde 100 metre uzatma ağı ve 10 kilo inci kefali bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Gölü'nde 100 metre uzatma ağı ve 10 kilo inci kefali bulundu

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Van Gölü'nde 100 metre uzatma ağı ve 10 kilo inci kefali bulundu

VAN Gölü'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda uzatma ağı ve 10 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.

VAN Gölü'nde  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda uzatma ağı ve 10 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.

Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de 7/24 denetimler yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Erçek Gölü'nde denetimler yapıldı. Denetimlerde göle atılmış 10 metre uzunluğundaki ağ malzemeleri ile 10 kilo canlı balık ele geçirildi. Van Gölü'nde de kaçak avcıların, balık avlamak için attığı 100 metre uzunluğunda uzatma ağı da bulundu. 

Balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ağlara el konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Van Gölü, Nisan, Tarım, GÖÇ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title