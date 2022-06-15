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Van'da 620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Van'da 620 kilogram kaçak avlanılan inci kefali ele geçirildi

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 550 metre uzunluğunda 3 misina ağı ve ağlara takılı 620 kilogram inci kefali ele geçirdi, canlı olan 240 kilogram balığı suya bıraktı.

Van'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 550 metre uzunluğunda 3 misina ağı ve ağlara takılı 620 kilogram inci kefali ele geçirdi, canlı olan 240 kilogram balığı suya bıraktı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölü'ne döküldüğü alanda yaptıkları denetimlerde, suya bırakılan 550 metre uzunluğunda 3 misina ağına ve ağa takılı halde 620 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Canlı olan 240 kilogram balık, görevlilerce ağlardan kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Üreme döneminde avlanması yasak olan ince kefallerinin yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göçü sırasında kaçak avlanılmasının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü görevlileri gece gündüz denetimlerini sürdürüyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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