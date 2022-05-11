Van'da 5300 fide toprakla buluştu

Gürpınar Belediyesi tarafından çiftçilere örnek üretim modeli oluşturması amacıyla kurulan seralarda mevsimin ilk fidelerinin ekimi gerçekleştirildi.

Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara farklı üretim modeli sunmak ve üretim alanında danışmanlık hizmeti vermesi amacıyla hayata geçirilen seralarda her yıl sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor.

1500 metrekare kapalı olmak üzere toplamda 3000 metrekare alanda üretim yapan belediye, bu yıl kapya biber, salatalık, çilek ve asma kavun ürünlerini toprakla buluşturdu.

Sera bahçelerini ziyaret eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, toprakla buluşan fidelerin ilk can suyunu verdi.

Serada çalışma yürüten personellerle bir süre sohbet eden Başkan Tanış, yaptığı açıklamada, amaçlarının belediyeye gelir sağlamaktan ziyade ilçede seracılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve üreticilere destek olmak olduğunu söyledi.

"Bu yıl 6 seramız ve yanında bulunan açık alanda toplam 5300 fideyi toprakla buluşturduk" diyen Tanış, şunları kaydetti:

"Gürpınar ilçemiz suyuyla, toprağıyla, güneşiyle adeta bir cennet gibi. Geçen yıl sadece bu 6 seramızdan 14 ton ürün hasadı elde edildi. Üreten bir Gürpınar için bu alanda çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın örtü altı sebze yetiştiriciliğine ciddi destekleri var. Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak üreten ve geliştiren her çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."