Bakan Yerlikaya: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özalp ilçesi kırsalında jandarma ve polis özel harekat ile jandarma komando timlerince hava destekli 'Şehit Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu' gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.