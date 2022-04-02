Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden büyükbaş hayvan talebinde bulunan Nezaket Özdemir'in bu isteğini yerine getirdi.

GÜLYALI, ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden büyükbaş hayvan talebinde bulunan Nezaket Özdemir'in bu isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için her çarşamba düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya gayret eden Sonel, hayırseverlerin katkılarıyla alınan gıda kartlarını da bu toplantılarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nden gelerek 30 Mart'taki toplantıya katılan Nezaket Özdemir, Vali Sonel'e, ineğe ihtiyacı olduğunu iletti.

Sonel, kadının bu talebinin karşılanması için ilgililere talimat verdi.

Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Özdemir'in mahallesine giderek inek ve buzağısını teslim etti.

İhtiyacının karşılanması üzerine sevinç gözyaşı döken Özdemir, "Sayın Valimden Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin. Talebimi çarşamba günü iletmiştim. İki, üç gün içinde bu güzel ineği buzağısıyla birlikte bana gönderdi. Çok mutluyum. Şu an yaşadığım sevincimi anlatamam." ifadelerini kullandı.

Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

Validen istediği ineğe kavuşan kadın mutluluk gözyaşı döktü

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Tuncay Sonel, Gülyalı, Mevla, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title