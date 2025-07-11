Vali Uğur Turan Kofçaz İlçesini Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan ilk olarak Kofçaz Kaymakamlığına atanan Seda Ünlü'yü ziyaret etti.
Ünlü'ye görevinde başarılar dileyen Turan, Kofçaz'ın çok şirin bir ilçe olduğunu söyledi.
Turan daha sonra Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'a ziyaret gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Şenol'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentteki yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel