Vali Uğur Turan Kofçaz İlçesini Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan ilk olarak Kofçaz Kaymakamlığına atanan Seda Ünlü'yü ziyaret etti.

Ünlü'ye görevinde başarılar dileyen Turan, Kofçaz'ın çok şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Turan daha sonra Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'a ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şenol'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentteki yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.