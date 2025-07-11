Vali Uğur Turan Kofçaz İlçesini Ziyaret Etti

Vali Uğur Turan Kofçaz İlçesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkanı Levent Şenol'u ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan ilk olarak Kofçaz Kaymakamlığına atanan Seda Ünlü'yü ziyaret etti.

Ünlü'ye görevinde başarılar dileyen Turan, Kofçaz'ın çok şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Turan daha sonra Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'a ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şenol'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, kentteki yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

Transfer bitti! Fenerbahçe'yi değil ezeli rakibini seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.