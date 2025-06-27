Vali Uğur Turan Çağlayık Köyünde Ziyarette Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Çağlayık köyünü ziyaret eden Turan, muhtardan bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile Çağlayık köyünü ziyaret etti.
Köyü gezerek incelemede bulunan Turan, muhtar Özcan Alp'ten bilgi aldı.
Turan, ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel