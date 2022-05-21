Vali Ayhan: 10 milyon turisti Şanlıurfa'da ağırlayabiliriz - Haberler

ŞANLIURFA'da 'Tarihin sıfır noktası' kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, 10 milyon turisti kentte ağırlayabileceklerini söyledi.

İtalya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Venedik'te yıllık 12 milyon turistin ağırlandığını ifade eden Ayhan, "Venedik pislikten geçilmiyor, ama yıllık 12 milyon turist gidiyor Venedik'e. Biz iyi bir tanıtım ve altyapıyla hep birlikte Şanlıurfa'ya 10 milyon turiste ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Şanlıurfa'da ikinci günüm. Dün Şanlıurfalılar beni dualarla karşıladı. Rabbim bize bu görevi, bu nimeti bahşetti. Bizlere işimizi hakkıyla yapmayı nasip etsin. Göbeklitepe'ye geldik. Hakikaten bu bölgeye altın tepside bir fırsat. Bunu da hep birlikte iyi bir tanıtımla, iyi bir fiziki altyapıyla buradan hakkettiğimizin daha fazlasını alacağız. Urfa kısa süre içerisinde 10 milyon turisti alacak potansiyelde. Venedik pislikten geçilmiyor, ama yıllık 12 milyon turist gidiyor Venedik'e. Biz iyi bir tanıtım ve altyapıyla hep birlikte sektöre de uyum sağladığımız zaman inanın, kısa süre içerisinde 10 milyon turiste ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Turizm, tarım ve en başta eğitim üzerine çok güzel işler yapacağız" diye konuştu.