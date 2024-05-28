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Uzmanlar, dil ve beyin ilişkisini sempozyumda ele aldı

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İstanbul Atlas Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda dilin beyin ve diğer disiplinlerle ilişkisi konuşuldu. Nöroloji, dil ve konuşma terapisi alanında uzmanların katıldığı sempozyumda yapay zeka da ele alındı.

Uzmanlar, dil ve beyin ilişkisini sempozyumda ele aldı

İSTANBUL - Dilin beyin ve diğer birçok disiplinle ilişkisi, İstanbul Atlas Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşuldu. Nöroloji ile dil ve konuşma terapisi alanında uzmanların katıldığı sempozyumda, yapay zeka konusuna da değinildi.

Dil ve beyin algıları konusunda İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü tarafından "Disiplinlerarası Dil ve Beyin Buluşmaları Sempozyumu" düzenlendi. 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen sempozyumda, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Gürvit, Dil ve Konuşma Terapisti Prof. Dr. Ahmet Konrot, akademisyen Prof. Dr. Cem Say ve ABD Boston'dan bilişsel bilimci, zihin ve bilim felsefecisi Güven Güzeldere yer aldı.

Öğrenciler sordu, uzmanlar yanıtladı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu'nun açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Dil ve Konuşma Terapisti Prof. Dr. Ahmet Konrot, Beynim DKT'lere Emanet" başlıklı sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Sempozyumda dilin canlılar dünyasındaki önemine değinilirken, matematik ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi de ele alındı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sempozyumumuz dil ve beyin algıları konusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümümüzün düzenlemiş olduğu bir sempozyumdur. Araştırmaya önem veren ve bu araştırmada elde edilen bulguları sempozyumlarla, kongrelerle, konferanslarla tartışılmasına zemin hazırlayan bir üniversite olarak diğerlerinden farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu kapsamlı sempozyumlardan bir tanesi de dil, konuşma ve beyin algılarıyla ilgili." dedi.

Yapay zekanın dil ve beyin algıları üzerindeki etkilerine değinildi

"Beyin düşünür ve bu düşüncenin dile vurulması veya iletişime geçilmesi gerekmektedir. İletişime geçme dil yoluyla, beden diliyle, el kol hareketleriyle olur." diyen Prof. Dr. Utlu, "Bizim amacımız burada tüm bu disiplinleri bir arada tutarak dil ve beyin arasındaki bağlantıyı, geleceğe yönelik çalışmaları, yapılmış olan çalışmalardan ortaya çıkan sonuçları tartışacak platform oluşturmak. Bununla birlikte günümüzde yapay zeka modeli ile de yapay zekanın dil ve beyin algıları konusunda hayata nasıl geçirileceği, neler yapılabileceği veya bunların sistemi nasıl etkileyeceği konularında da yine tartışma ortamı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Sempozyum, uzmanların yuvarlak masa söyleşisi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Atlas Üniversitesi Sempozyum İstanbul Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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