Uşak'ta Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Mehmet Tural Hayatını Kaybetti

Uşak'ta, 3 Haziran'da yaşanan trafik kazasında yaralanan Mehmet Tural (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak-Gediz kara yolundaki kazada yaralanan Tural, tedavi altına alındığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan araçtaki diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tural'ın cenazesinin Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen Mehmet Tural yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, 3 Haziran'da, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje çarparak takla atmış, kazada Tural ve araçtaki 2 kişi yaralanmıştı.