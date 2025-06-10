Uşak'ta Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Mehmet Tural Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Mehmet Tural Hayatını Kaybetti
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Uşak-Gediz kara yolunda 3 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Tural, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yolcular tedavi sonrası taburcu edildi. Tural'ın cenazesi Simav'da toprağa verilecek.

Uşak'ta, 3 Haziran'da yaşanan trafik kazasında yaralanan Mehmet Tural (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak-Gediz kara yolundaki kazada yaralanan Tural, tedavi altına alındığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan araçtaki diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tural'ın cenazesinin Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen Mehmet Tural yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, 3 Haziran'da, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje çarparak takla atmış, kazada Tural ve araçtaki 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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