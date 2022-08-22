Uşak haber: UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN Güncel Haberler Uşak gündem haberine göre UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 101'inci Cadde'deki bir iplik fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler içerideki malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine 9 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpük ve su sıkarak alevlere müdahalede bulunurken, 5 forklift yardımıyla da içerdeki iplik yapımında kullanılan yünler dışarı taşındı. Alevlere müdahale sürerken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Güncel Haberler

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