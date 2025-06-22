Ünye'de Balık Tutarken Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Ünye'de Balık Tutarken Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, balık tutarken oltasının elektrik teline takılması sonucu akıma kapılan 17 yaşındaki Birol Küçük, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Birol Küçük (17), balık tutarken oltasının elektrik teline takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi'nde bulunan Curi Irmağı'nda meydana geldi. Irmak kenarında balık tutan Birol Küçük'ün oltası elektrik teline takılınca, akıma kapıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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