Üniversitelilerden afetlerde yardım çantası taşıyan insansız hava aracı

BAŞKENT Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, savunma alanında, doğal afetlerde ve orman yangınlarında dikey kalkış-iniş kabiliyetli, çift motor itkili ve özellikle yardım çantası taşıyarak hedefe bırakma görevlerini yapabilecek yüksek performanslı insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Numan Şirin, Mahmut Utku Çetin ve danışman öğretim üyeleri Dr. Andaç Töre Şamiloğlu ve Dr. Cenk Balçık ile birlikte savunma alanında, doğal afetlerde ve özellikle orman yangınlarında keşif ve müdahale amaçlı göreve hemen başlayabilen, daha hızlı uçabilen yüksek performanslı İHA üretti. Uzman operatör müdahalesi gerektirmeyen ve havada daha uzun süre kalabilen İHA, afetlerde arama kurtarma, orman yangınları, petrol boru hattı güvenliği gibi alanlarda kullanılarak hızlı, otomatik ve güvenli müdahaleler gerçekleştirilebilecek. Özellikle engebeli arazi koşullarında kalkış pisti ya da bir fırlatma mekanizması gerekmeden, programlanan herhangi bir saatte, herhangi bir insana ihtiyaç duymadan kalkış yaparak uçuşunu gerçekleştirebilecek özellikte. Görevini yerine getirerek, yine programlanmış zamanda herhangi bir programlanmış yere iniş yapabilecek özelliklere sahip.

"Biz de bu doğrultuda kendi İHA'larımızı yapmak istedik. Savunma alanında, doğal afetlerde ve özellikle orman yangınlarında keşif ve müdahale amaçlı yüksek performanslı İHA geliştirdik. Geliştirdiğimiz İHA, dikey kalkış iniş kabiliyetli, çift motor itkili, yardım çantası taşıyacak ve hedefe bırakma görevlerini yapacak. İki tane farklı araç geliştirdik. Bu araçların genel özelliği şu; biri 4 motor, bir diğeri 2 motorlu. Diğer İHA'lardan ayıran özelliği ise bu araçlar hem dron hem de uçak gibi kullanım kabiliyetleri var. Özellikle muharip alanlarda kullanılabilme kabiliyeti kazandırıyor. Ayrıca araçlarımıza dikey kalkış kabiliyeti kazandırdık. Herhangi bir piste ihtiyaç duymadan araçlarımız rahatlıkla kalkabilsin, görevini icra edebilsin ve tekrar başlangıç noktasına dönebilsin. 4 motorlu olan aracımız literatürde hiç yok. Kendi özgün tasarımımızla yaptık. Projemiz ile yarışmalara katılmaya hak kazandık."