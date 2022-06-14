Üniversite öğrencilerinden yerli ve milli 'jammer'

BAŞKENT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde eğitim gören 3 öğrenci, taarruz ve savunma sistemlerinde önemli rolü olan 'jammer sistemi' geliştirdi. 'Tehditleri jammer susturacak' isimli yerli ve milli radar karıştırma sistemi, taarruz sırasında düşman füzesini tespit ederek, etkisiz hale getiriyor.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Şevval Bayraktar, Ayşe Zeynep Tepe ve Sertaç Bilhan, taarruz ve savunma sistemlerinde çok önemli rolü olan 'jammer sistemi' geliştirdi. 'Tehditleri jammer susturacak' isimli radar karıştırma sistemi ile taarruz sırasında düşman füzesi tespit ediliyor ve buna uygun tasarlanan jammer (karıştırıcı) ile füze etkisiz hale getiriliyor. Basit bir radarın tasarlandığı projede, gerçekleştirilen jammer prototipinin çalışması bu radar üzerinde denendi ve radarın çalışmasını etkisiz hale getirdiği belirlendi. Dinamik bir tehdit ortamında aldatıcı ve gürültü engelleme tekniklerine olanak sağlayan jammer ile enerji iletimi, askeri yöntemlerin ileri gelen alanında yer alıyor.