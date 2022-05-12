Üniversite öğrencileri evsel atıkları gübreye dönüştürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri "Geleceğini Çöpe Atma" projesi kapsamında evsel atıkları toplayıp ayrıştırdıktan sonra gübreye dönüştürüyor.

Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıfında eğitim gören 4 öğrenci, Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında öğretim görevlisi Hamit Basık'ın koordinatörlüğünde hazırladıkları projeyle, sıfır atık hedefi için meyve, sebze ve yumurta atıklarının gübreye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla harekete geçti.

Yaklaşık üç ay önce başlatılan proje çerçevesinde 4 öğrenci, ev, park, çöp ve pazar yerlerinden yumurta, sebze ve meyve atıkları ile kurumuş ağaç yapraklarını toplamaya başladı.

Okulun bahçesindeki özel kutularda toplanan atıkların organik kısımları ayrıştırılarak orantılı miktarda bir araya getiriliyor. Atıklar bir metre olacak şekilde kat kat seriliyor ve zaman zaman su ekleme işlemi yapılıyor.

Birleşen ürünleri haftada bir kez "ters düz" ve "içe doğru karıştırma" aşamasından geçiren öğrenciler, 6-7 haftada organik gübre elde ediyor.

Şu ana kadar 100 kilogram gübre elde eden üniversite öğrencilerinin hedefi, daha çok evsel atık toplayarak yıllık 5 ton üretim gerçekleştirmek.

Ürettikleri gübreyi okul bahçesindeki ekili alanlarda kullanan öğrenciler, ileride gübreleri çiftçilere ücretsiz dağıtmayı planlıyor.

Proje koordinatörü Hamit Basık, AA muhabirine, çalışmanın ilerleyen süreçte ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

"Geleceğini Çöpe Atma" sloganıyla yola çıktıkları projelerine Reyhanlı Belediyesinin de destek verdiğini anlatan Basık, "Toplumsal Hizmet Projesi dersi kapsamında birçok projeye imza atmaya çalışmaktayız. Bunu da genel itibarıyla mutfak atıklarının değerlendirilmesi amacıyla uygulamaya koyduk." dedi.

Öncelikle hedeflerinin toplumda farkındalık yaratabilmek olduğunu belirten Basık, "Ekonomiye katkı sağlamak yolunda örnek olabilmeyi hedefliyoruz. Proje çerçevesinde 5 tonluk hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Okul olarak farkındalık oluşturacak çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"5 ton gübre üretmeyi hedefliyoruz"

Öğrencilerden Hasret Yalçın da evsel atıkları gübreye dönüştürerek toprağa can vermeyi amaçladıklarını aktardı.

Evsel atıkları pazar, park ve evlerden topladıklarını, okul bahçesinde de atık toplama kutuları oluşturduklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

" Yumurta, sebze ve meyve gibi atıkları topluyoruz. Evsel atıkları ve kurumuş ağaç yapraklarını özel yaptığımız atık toplama kutularımıza yerleştirerek yaklaşık 1,5 ay içerisinde gübreye dönüştürebiliyoruz. İlk işe koyulduğumuz anda çok heyecanlandık ve güzel bir iş yaptığımızın kanısına vardık. Proje kapsamında çalışmalarımızı geliştirerek 5 ton gübre üretmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamayı daha fazla kişiye yayarak daha çok üretim elde etmek istiyoruz."

Zeynep Erken ise üretilen gübreyle toprağın verimini artırmak istediklerini kaydetti.

Merakla başladıkları projenin gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Erken, "Okuldan arta kalan zamanlarda evsel atıkları toplayarak okulumuzda oluşturduğumuz atık toplama kutularına yerleştiriyoruz. Gübre yatağında evsel atıkları ve kurumuş dal parçalarını kat kat yerleştirerek çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. Bu sayede elde ettiğimiz gübreleri çiftçilerimize ücretsiz vererek doğamıza sahip çıkmak ve tarıma destek sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.