Haberler

UNICEF Sözcüsü Pires, Gazze'de ateşkese rağmen 340'tan fazla çocuğun öldüğünü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNICEF Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de ateşkes sürecinde 340'tan fazla çocuğun öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını bildirdi. Pires, ateşkese rağmen son iki haftada 5 erkek ve iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 800 bin çocuğun ise yerinden edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de ateşkes sürecinde 340'tan fazla çocuğun saldırılar neticesinde öldüğünü, yüzlercesinin de yaralandığını bildirdi.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve abluka altında tuttuğu Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de varılan ateşkese rağmen geçen iki haftada saldırılar sonucu 5 erkek ve iki kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten Pires, en az 33 çocuğun ise ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Pires, daha önce aldıkları yaralar nedeniyle iki erkek çocuğun daha yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, "Ateşkesin ilanından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede 340'tan fazla çocuk öldü, yüzlercesi ise yaralandı." dedi.

Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuğun hala yerinden edilmiş durumda olduğunu vurgulayan Pires, çoğunun çadırlarda ya da bombalanmış ve tehlikeli binalarda yaşadığını söyledi.

Gazze'de birçok temel hizmet hala işlevsel değil

Pires, " Gazze'de tahminen 60 bin çocuk, anne veya babasından birini ya da her ikisini birden kaybetti." dedi.

Gazze'de çocukların dördüncü defa hayatta kalma mücadelesi verdikleri kış mevsimini yaşadıklarını anlatan Pires, ateşkesle gıda güvenliği durumunun bir nebze iyileştiğini ancak çocuklar için savaşın sonuçlarının günlük yaşamın her alanına sirayet etmiş durumda olduğunu vurguladı.

Pires, Ekim 2025'teki ateşkesin ilanından bu yana 560 binden fazla çocuğun, UNICEF destekli 200'den fazla öğrenim merkezi başta olmak üzere bağlı kurumlardaki eğitime geri döndüklerini belirtti.

Gazze'de birçok temel hizmetin hala işlevsel olmadığını vurgulayan Pires, ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve mevcut finansmanın gereken miktarın oldukça altında kaldığına işaret etti.

Öte yandan, AA muhabirinin Gazze'deki tıbbi tahliyelere ilişkin sorusunu yazılı yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 12 Ekim'de tıbbi tahliye gerçekleştirildiğini kaydetti.

Jasarevic, "BM, hastaların Gazze içinde bulunmayan uzmanlaşmış bakıma erişebilmeleri için tıbbi tahliyeleri desteklemeye kararlı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 109 sitede yayınlandı.
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan

Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
1500 yıllık mezardan altın ayakkabılar çıktı

Mezarı açtılar, gözlerine inanamadılar!
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor

İstanbul'a büyük ihanet! Sel sonrası ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı

5 bin kişi hastanelik eden salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı