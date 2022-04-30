Umut Kervanı Silopili yetim çocuklarla iftarda buluştu
AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Silopi Kadın Kolları "Ramazan Umut Olsun" sloganıyla ilçedeki esnaflardan topladıkları fitre, zekat ve sadakalar ile çalışmalarına devam ediyor.
Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Silopi Kadın Kolları "Ramazan Umut Olsun" sloganıyla ilçedeki esnaflardan topladıkları fitre, zekat ve sadakalar ile çalışmalarına devam ediyor.
AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel