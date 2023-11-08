Ümraniye'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Ümraniye'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ümraniye'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 AIU 208 plakalı otomobil, Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TEC 79 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel