Sedat Peker aleyhine videolar çeken Cenk Çelik 16 gün sonra öldü
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Ümraniye'de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Adli Tıp Kurumundan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt'e götürdü.
17 Eylül Cumartesi günü Ümraniye'de Cenk Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.'yi Edirne'den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.
HAYATINI KAYBETTİ
17 Eylül'den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SİİRT'TE DEFNEDİLECEK
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt'e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.