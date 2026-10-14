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Ümraniye'de sağanakta otobüs ve minibüsler su birikintisinde mahsur kaldı

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Ümraniye'de etkili olan sağanak nedeniyle Nevzat Demir Caddesi'nde su birikintisi oluştu, otobüs ve minibüslerin de aralarında bulunduğu araçlar mahsur kaldı. Caddede araç geçişi tamamen dururken trafik yoğunluğu oluştu; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ümraniye Nevzat Demir Caddesi'nde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.

Caddeden geçmeye çalışan otobüs, minibüs ve bazı araçlar, suda mahsur kaldı.

Su birikintisi nedeniyle caddede araç geçişi tamamen dururken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların sular içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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