Ümraniye'de sağanakta otobüs ve minibüsler su birikintisinde mahsur kaldı

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Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ümraniye Nevzat Demir Caddesi'nde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.

Caddeden geçmeye çalışan otobüs, minibüs ve bazı araçlar, suda mahsur kaldı.

Su birikintisi nedeniyle caddede araç geçişi tamamen dururken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların sular içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA