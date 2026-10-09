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Ümraniye'de motosikletli 2 kişi iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı

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Ümraniye'de motosikletli 2 kişi iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı
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Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında bir iş yerine motosikletle gelen 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Şüpheliler havaya ateş açarak motosikletle kaçarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÜMRANİYE'de motosikletle gelen 2 kişi, bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye motosikletle gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra havaya ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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