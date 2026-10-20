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Ümit Özdağ, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına 'düşman ceza hukuku' dedi

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Ümit Özdağ, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına 'düşman ceza hukuku' dedi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına "Düşman ceza hukuku budur. Allah yardımcın olsun Murat" dedi. Özdağ, Ağırel'in belgeleri iddia edilen Sarıgül ailesinin babası Mustafa Sarıgül'e sorduğunu ve haber yapmadığını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına ilişkin, "Düşman ceza hukuku budur. Allah yardımcın olsun Murat" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Murat Ağırel tutuklandı. Neden? Kendisine gelen belgeleri belgelerin muhatabı olduğu iddia edilen Sarıgül ailesinin babası Mustafa Sarıgül'e doğruluk derecesini öğrenmek için sormuş. ve belki inanmadığı belki araştırması devam ettiği için haber yapmamış. Tutuklandı. Düşman ceza hukuku budur. Allah yardımcın olsun Murat."

Kaynak: ANKA
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