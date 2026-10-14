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Ümit Özdağ’dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı

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Ümit Özdağ’dan şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan yaşanan silah kazası sonucu şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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