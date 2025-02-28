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Ümit Özdağ'dan gençlere mektup: Tahriklere asla izin vermeyin

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Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin partisinin gençlik kolları üyelerine açık mektup yayımladı. Özdağ "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar" dedi. Zafer Partilileri tahriklere izin vermemeye çağıran Özdağ, "Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

Pkk terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısına ilişkin bir tepki de tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Özdağ şunları kaydetti; "Ülkemiz tarihi bir yol kavşağında! Bölücüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce yanlış kurulduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YIKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Zafer Partisi olarak Türk devleti ile Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bugüne değin nasıl kararlılıkla savunduysak, bundan sonra da kararlılık ile savunacağız! Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni PKK terör örgütünün yıkmasına, İstiklal Harbimize ve cumhuriyetimize hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. 'Öcalan ve DEM konuşsun, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sussun' diyenler bizi susturamayacaksınız!

"TAHRİKLERE ASLA TAVİZ VERMEYİN"

Türk milleti Ümit Özdağ'ın neden tutuklandığını biliyor. Siz Zafer Partili genç kardeşlerim, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yasalara saygılı şekilde ancak güçlü ve dinamik bir duruş ile Türk milletinin hukukunu savunmaya devam edeceksiniz. Tahriklere asla taviz vermeyin. Hukuk yolundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrılmayın. Sizlerden iyi evlat, iyi öğrenci, iyi yurttaş olmanızı istiyorum. Ancak iyi evlat, iyi öğrenci ve iyi yurttaş olursanız Zaferi kazanacak Türk evlatları olursunuz."

Ümit Özdağ: Türkiye Cumhuriyeti'nin milli, üniter, laik devlet yapısının yıkılmasını istiyorlar

Ümit Özdağ'dan gençlere mektup: Tahriklere asla izin vermeyin

Ümit Özdağ'dan gençlere mektup: Tahriklere asla izin vermeyin

Ümit Özdağ'dan gençlere mektup: Tahriklere asla izin vermeyin
Kaynak: ANKA / Güncel
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