Uluslararası alanda işbirliğini yoğunlaştırmak için Ukrayna'da anlaşma imzalandı - Haberler

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Uluslararası alanda işbirliğini yoğunlaştırmak için Ukrayna'da anlaşma imzalandı

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Genel görüntüler Konuşmacılardan detaylar Temizleme çalışmaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hostomel şehrindeki Antonov Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor.

Genel görüntüler

Konuşmacılardan detaylar

Temizleme çalışmaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hostomel şehrindeki Antonov Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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