Uluslararası alanda işbirliğini yoğunlaştırmak için Ukrayna'da anlaşma imzalandı
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Genel görüntüler Konuşmacılardan detaylar Temizleme çalışmaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hostomel şehrindeki Antonov Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor.
Genel görüntüler
Konuşmacılardan detaylar
Temizleme çalışmaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan ve Rus bombardımanları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hostomel şehrindeki Antonov Havalimanı'nda temizlik çalışmaları sürüyor.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel