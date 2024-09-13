Ulus Kaymakamı Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, İğneciler köyünde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Kadiroğlu, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde sürdürülmesini istedi.

Köylerin ulaşım kalitesini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Kadiroğlu, "Vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz." dedi.

Kadiroğlu'na, İl Genel Meclis Üyesi Cumhur Işık eşlik etti.

Rektör Uzun'dan ziyaret

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" projesi kapsamında tecrübe paylaşımı yapıldı.

BARÜ'nün, bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği AR-GE Proje Pazarı'nın da ele alındığı ziyarette, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlanması yönünde işbirliği imkanları görüşüldü.

-Fiyat ve etiket denetimi

Bartın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde market, kafe ve restoranlarda fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Denetimlerde ürün gruplarının raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırılan ekipler, işletme sahiplerini yönetmelik ve yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.